الصحة: التطعيم يومي في المراكز الصحية بدلاً من يومين في الأسبوع

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة جميع تطعيمات الأطفال بشكل يومي في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت محددة بيومين في الأسبوع فقط ، وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرغبات المواطنين واستجابة لمطالبهم .

وكانت الصحة قد أوضحت سابقاً أن جميع التطعيمات متوفرة، فيما تطعيمات التهاب الكبد الوبائي “أ” تِعاني من شح عالمي، وتعمل الوزارة على توفيره.

ونوهت عن وجود انخفاض في معدلات الإصابة في بعض الأمراض المستهدفة بالتحصين نتيجة التغطية التحصينية التي بلغت أكثر من 90% منذ بداية برنامج التحصين الموسع، كما أن معدلات الإصابة بمرض الحصبة الألمانية انخفضت وذلك نتيجة للتغطية العالية بالتطعيمات الأساسية، إضافة إلى تنفيذ حملات تطعيمية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف .

وأبانت أنه جرى استهداف الأطفال الرضع بثلاث جرعات من لقاحات السعال الديكي، الدفتريا، الكزاز، المستدامة النزلية، والتهاب الكبدي ب، ولقاح شلل الأطفال، حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3% وهي الجرعة التي تعد من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات، إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ،والنكاف ) التي بلغت النسبة فيها 97.6%.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها “الصحة” تماشياً مع الموافقة السامية على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات .

وأهابت الصحة بالجميع للتواصل مع خدمة 937 للإبلاغ عن أي نقص في التطعيمات .