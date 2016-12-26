الصحة تجيب عن سؤال: كيف تتجنب دوار السفر؟

صحيفة الجزيرة أون لاين:

وجهت وزارة الصحة نصائح توعوية لتجنب دوار السفر في إطار حملتها التوعوية #سافر- بصحة، حيث أوضحت الوزارة أنه من الضروري استشارة الطبيب إذا أستمرت أعراض دوار السفر بعد التوقف عن السفر، مبينة أن الأطفال والحوامل هم الأكثر عرضة لذلك، حيث يحدث عند اختلاف ما تراه العين عن الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية، ويكون مرتبطاً بوسائل المواصلات المختلفة .

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر أن من أعراض دوار السفر غثيان وقي ودوخة وشحوبة في الجلد، لافتته إلى أن طرق الوقائية تشمل استخدام مسندة لتثبيت الرأس وتثبيت العين على الأفق الثابتة، كذلك فتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء والاسترخاء مع التركيز على التنفس، إضافة إلى تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة مع أهمية الإكثار من شرب الماء .