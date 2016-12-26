(الصحة) تحذر المصابين بمرض السكري من مضاعفات الحادة له

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذرت وزارة الصحة المصابين بمرض السكري من المضاعفات الحادة له في إنفوجرافيك توعوي نشره على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).ويتضمن إنفوجرافيك توعوي الذي نشرت الوزارة تحذيراً لمرضى السكري من المضاعفات الحادة للسكري المتمثلة في نقص السكر في الدم وارتفاع مستوى الحمض الكيتوني وفرط السكر في الدم، والمضاعفات المزمنة للسكري المتمثلة في الاعتلال الكلوي والعصبي واعتلال شبكة العين ومشاكل صحة الفم والجلد, وكذلك مشاكل المسالك البولية, ومشاكل العظام وتصلب الشرايين والمشاكل النفسية.

وحذر الإنفوجرافيك الحوامل المصابات بسكر الحمل من مضاعفاته للأم التي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والإصابة بسكري الحمل في الحمل القادم، بالإضافة إلى المضاعفات التي تصيب الجنين منها فرط النمو ومتلازمة الضائقة التنفسية ونقص السكر في الدم واليرقان والوفاة.

وحثت في إنفوجرافيك توعوي آخر نشرته ضمن أعمال جائزة وعي جميع مرضى السكري على إجراء قياس ضغط الدم, وقياس الوزن عند كل مراجعة, وإجراء فحص القدمين كل 6 أشهر وكذلك إجراء فحص للعين, وفحص الكليتين, وفحص الكولسترول كل 12 شهراً مع إجراء فحص HbAIC من 6-12 شهراً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أطلقت مؤخراً حملة للتوعية بمرض السكري تحت شعار (لا تنتظر السكري), تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يقام بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام، حيث تهدف الحملة إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني وكيفية الوقاية منه بإتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي عن حقيقة هذا المرض في كون الوقاية منه أمر متاح بعكس ما يتصوره الناس بأن الإصابة بالسكري حقيقة لازمة، بالإضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع, إلى جانب برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين به في جميع أنحاء العالم بشكل عام ولاسيما المملكة.