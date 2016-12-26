(الصحة) تشدد على منع بيع بعض المنتجات في المقاصف المدرسية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

شددت وزارة الصحة على ضرورة منع بيع بعض المنتجات مثل (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة, ورقائق البطاطس (الشيبس), والشوكولاته, والحلوى) في المقاصف المدرسية.وأفادت الوزارة بأن منع هذه المنتجات جاء نتيجةً لضررها على صحة الطلاب, حيث جرى منع بيع هذه المنتجات في المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم, مهيبةً بالجميع التعاون معها من خلال الاتصال على 937 للتبليغ عن المقاصف المخالفة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهود الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية بما يُسهم في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي, كذلك استمراراً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة, إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز خدمة 937 تلقى منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى الآن 767 بلاغاً عن المقاصف المدرسية المخالفة.