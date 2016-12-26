الصين تنفق أكثر من تريليون دولار على الطائرات في الأعوام العشرين القادمة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلنت شركة بوينج الأمريكية اليوم الأربعاء أن شركات الطيران الصينية ستشتري على الأرجح أكثر من سبعة آلاف طائرة بقيمة 1.1 تريليون دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة وسط خطط لتوسيع أساطيلها لتلبية الطلب المتنامي على السفر داخل وخارج البلاد.وقالت بوينج في أحدث تقديراتها إن الصين ستشتري 7240 طائرة في الفترة حتى عام 2036 أي بزيادة قدرها 6.3 في المئة عن تقديراتها في العام الماضي التي رجحت أن تشتري الصين خلال الفترة عينها 6810 طائرات.