الطقس .. غبار يحد من الرؤية على الرياض و8 مناطق أخرى بالمملكة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والقصيم والرياض والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة ونجران والأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كما تبقي السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم ساعة تصل إلى 40كم ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وارتفاع الموج، من متر إلى مترين وحالة البحر، متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.