الطوارئ ‏تحذر من خطورة الألعاب النارية

«الجزيرة» – المحليات:

حذَّر رئيس قسم الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية د. فيصل المزروع من خطورة الألعاب النارية، والتي تُعد هذه الأيام موسماً لانتشارها.

وأشار د. المزروع إلى أن الطوارئ شهدت العديد من القصص المؤلمة لمثل هذه الحالات، حيث نتجت عنها حالات بتر أعضاء وتشوّهات في الوجه والعين.

ونوَّه د. المزروع أن الألعاب النارية، خطرها يتعدى محيط مستخدميها، حيث إنها في كثير من الأحيان تعرض حياة غير للخطر، نتيجة استخدمها بشكل خاطئ.

وأهاب د. المزروع الأهالي بأهمية الانتباه لأبنائهم، وإبعادهم عنها في سبيل الحفاظ على حياتهم وصحتهم، مؤكداً على استعداد الطوارئ في التعامل مع الحالات الطارئة، بوجود كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الصحية.