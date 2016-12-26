العثور على زوجين سويسريين بعد فقدهما منذ 75 عاما على نهر جليدي ذائب

صحيفة الجزيرة أون لاين:

عثر على زوج وزوجته، كانا قد فقدا منذ 75 عاما على نهر جليدي ذائب في الجبال الواقعة غرب سويسرا، الأمر الذي أسدل الستار على محنة أسرتهما .

وأعلنت هيئة الشرطة بمنطقة “فاليز” اليوم الأربعاء أن عينات الحمض النووي “دي.إن.إيه” أكدت أن الرفات، تخص مارسيلين وفرانسين دومولين، صانع أحذية ومدرسة، لديهما سبعة أطفال.

وتم العثور على الرفات التي كانت محفوظة بالجليد الأسبوع الماضي من قبل عامل بمنتجع للتزلج على الجليد على نهر “تسانفلويرون”، الجليدي القريب من منطقة مونترو.

وقبل وقت قصير من تأكيد الشرطة لهويتهما، ذكرت إحدى بنتيهما اللتين بقيتا على قيد الحياة أنها وأشقاءها ظلوا يبحثون عن والديهم طوال حياتهما وأنها كانت متأكدة من العثور عليهما في نهاية المطاف.

وقالت مارسيلين أودري – دومولين لصحيفة (لو ماتن) “يجب القول إنه بعد 75 عاما من الانتظار، هذا النبأ يمثل راحة كبيرة لنا”.

وكان والديها تركا أطفالهما في 15 آب/أغسطس 1942، من أجل رعي الماشية في مرعى جبلي.

وعندما لم يعودا بحلول المساء، بدأ القرويون المحليون البحث عنهما في التجاويف الجليدية، في عملية بحث استمرت شهرين ونصف.

وكان الأطفال السبعة قد انفصلوا عن بعض، حيث تركوا مع أقربائهم وأسر تولت التكفل برعايتهم .