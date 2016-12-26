«العدل» لكتاباتها: لا إفراغ لصكوك «التملك» بدون توجيه من الوزارة

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، مما يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد د. الصمعاني بأن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك سيكون محل المساءلة والتحقيق وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ، وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف هذه التعليمات.

يذكر بأن صكوك التملك تشمل طلبات تملك أراضي المنح, وطلبات حجج الاستحكام.