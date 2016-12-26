العلماء يقولون دودة الحشد تنتشر بسرعة في أفريقيا

لندن (رويترز) – يقول علماء يتعقبون دودة تدمر المحاصيل الزراعية وتعرف باسم دودة الحشد إنها تنتشر الآن بسرعة في البر الرئيسي بأفريقيا وقد تصل إلى البحر المتوسط والمنطقة الاستوائية بآسيا في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف العلماء وهم من المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية ومقره بريطانيا في بحث نشر يوم الاثنين إن الحشرة التي لم تستوطن من قبل خارج الأمريكيتين يتوقع أن تنتشر لدرجة الوصول إلى “موطن أفريقي مناسب” لها في غضون سنوات قليلة.

وتدمر الدودة نباتات الذرة اليافعة وتهاجم نقاط النمو فيها.

وقال ماثيو كوك كبير العلماء في المركز “من المرجح أنها انتقلت إلى أفريقيا في شكل دود بالغ أو كتل من البيض في رحلات جوية تجارية مباشرة وانتشرت منذ ذلك الحين في أفريقيا بسبب قدرتها الشديدة على الطيران.”

وتعرف دودة الحشد باسم دودة الحشد الخريفية في الولايات المتحدة نظرا لميلها للهجرة في فصل الخريف وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية والجنوبية ويمكنها تدمير الذرة وهو محصول مهم للأمن الغذائي في أجزاء واسعة من أفريقيا.

وظهرت بؤر تفشي لدودة الحشد بالفعل في زامبيا وزيمبابوي ومالاوي وجنوب أفريقيا وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأسبوع الماضي إنها انتشرت إلى ناميبيا وموزامبيق.

وتوصل البحث الذي أجراه المركز إلى أدلة على وجود نوعين من دودة الحشد الخريفية في غانا للمرة الأولى ويعكف العلماء الآن على معرفة كيف وصلت إلى هناك وكيف انتشرت وكيف يمكن للمزارعين السيطرة عليها بطريقة صديقة للبيئة.

وقال كوك “هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذان النوعان في البر الرئيسي بأفريقيا. وبعد تقارير سابقة من نيجيريا وتوجو وبنين فإن الأمر يظهر أنها تنتشر بسرعة شديدة.”

وتضر دودة الحشد بالذرة في الأساس لكنها التهمت أيضا أكثر من 100 نوع نباتي فألحقت أضرارا شديدة بمحاصيل مثل الأرز وقصب السكر بالإضافة إلى الملفوف (الكرنب) والبنجر وفول الصويا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو)