«العمل»: إلغاء الاتفاقية واسترداد كافة مبالغ الدعم من المدارس الأهلية المتلاعبة برواتب المعلمين والمعلمات

متابعة – الرياض الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل اليوم الاثنين إلغاء الاتفاقية واسترداد كافة مبالغ الدعم من المدارس الأهلية المتلاعبة براتب المعلم أو المعلمة والتي تسلمه أقل من 5600 ريال.

وذكر أبا الخيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “المدارس الأهلية المتلاعبة براتب المعلم أو المعلمة المدعومين من «هدف» وتسلمهم أقل من 5600 ريال، سيتم إلغاء الاتفاقية وتسترد كافة مبالغ الدعم.. كما سيتم إيقاف الدعم عن #المدارس_الأهلية غير الملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ5600 ريال شهرياً، بعد انتهاء مدة الدعم”.