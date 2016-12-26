“العمل” تطارد مجهولاً أجبر طفلاً على التدخين و”رعاية الطفولة” تطالب بمحاسبته

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أوضحت وزارة العمل والتنمية أنه يجري التحقق من صحة ما تداول عبر مقطع فيديو لمجهول يحاول إجبار طفل علي التدخين، ودعت كل من تتوفر لديه المعلومات للإبلاغ عنه عبر قنوات التواصل المتاحة. وغرد خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “‏يجري التحقق من مقطع فيديو متداول مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين، وندعو من تتوفر لديه معلومات، لإبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على الرقم 1919.”

من جهته طالب المختص الحقوقي عبدالعزيز المشيطي وعضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة الجهات ذات الاختصاص بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو ومحاسبته.

وأكد المشيطي لـ”الجزيرة أونلاين” أن هذا انتهاك لحقوق الطفولة يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء.