العمل: 1392 عاملة منزلية غادرن دار الضيافة إلى بلدانهن خلال شوال

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن 1392 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة غادرن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”، إلى بلدانهن خلال شهر شوال الماضي.

وأوضح، أن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، التي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة، وفي حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني، لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وبين أن العمل يجري على تسهيل مغادرة العاملات المنزلية كافة إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة من قبل اللجان .

أشار أباالخيل إلى أن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” يحتوي على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.