الغذاء والدواء تحذّر من (مشّاية طبية) من طرازي BRO209 وBRO199

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام جهاز المساعدة على المشي- (مشّاية طبية) من طرازي BRO209، وBRO199- الذي تنتجه شركة فريدوم هيلث كير (Freedom Healthcare) في أستراليا، لخلل في العجلة الأمامية اليمنى، قد يعرّض المستخدم لمخاطر السقوط والإصابة.وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن الأجهزة المشمولة بالتحذير هي المصنّعة خلال شهري يونيو وأكتوبر 2016 م (رمضان 1437 ومحرم 1438هــ)، وتحمل رقم التشغيلة: FHFHCBR13، وFHFHCBR15.

وأضافت أن تلك المنتجات غير حاصلة على إذن تسويق من الهيئة، كما لا يوجد ممثل قانوني للشركة الصانعة في المملكة، ولم يتم فسح هذه المنتجات من الهيئة عبر منافذ الدخول، ولكن قد يكون المستخدم حصل عليها بطرق أخرى.

ولفتت إلى أن الإجراءات التي يجب على المستهلكين اتباعها، تشمل التوقف عن استخدام الأجهزة المتأثرة بهذا الاستدعاء، والبحث إذا كان الجهاز مشمولاً بهذا الاستدعاء، بمقارنة بيانات الطراز ورقم التشغيلة على ملصق البطاقة التعريفية للمنتج مع بيانات التحذير.

وقالت الهيئة إنها تواصلت مع مقدمي الرعاية الصحية، وجرى إبلاغهم بهذا الاستدعاء، والتوصية بعدم استخدام المنتجات المتأثرة.

ودعت “الغذاء والدواء” إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بالمنتج أعلاه، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال: مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.