(الغذاء والدواء) تستقبل 515 إنذاراً للسلامة في الأجهزة والمنتجات الطبية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشف المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء, اليوم الأربعاء، عن استقبالها 515 إنذاراً للسلامة في مجالي الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهري يوليو وأغسطس 2017م.وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن من بين تلك الإنذارات، 34 إنذاراً للسلامة المحلية تم استقبالها من داخل المملكة عبر موقع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال المؤسسات والشركات الطبية، و481 إنذاراً للسلامة الدولية جرى حصرها من مواقع الهيئات الرقابية العالمية المماثلة.

واتخذت الهيئة إجراءات السحب والإزالة في 246 بلاغاً، وإجراءات تصحيحية في 242 بلاغاً، وإجراءات أخرى في 17 بلاغاً شملت تعديل إرشادات الاستخدام أو تدريب المستخدمين، أو معايرة الجهاز الطبي، و10 بلاغات قيد التقييم, حيث تبيّن أن درجة خطورة إشعارات إنذارات السلامة، كانت متوسطة الخطورة في 162 إنذاراً، وعالية الخطورة في 303 إنذارات، وبخطورة قصوى في 50 إنذاراً.

وتلقت الهيئة خلال تلك الفترة 13 بلاغاً عن حوادث، ستة منها من مقدمي الرعاية الصحية، وأربعة من شكاوى المواطنين والمقيمين، وثلاثة من الشركات والمؤسسات العاملة بمجالي الأجهزة والمنتجات الطبية.

ولفتت الهيئة إلى أنه للإبلاغ عن الحوادث والمشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية يمكن زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية: http://ncmdr.sfda.gov.sa .