الغذاء والدواء تغلق منشأتين وتتلف 9 آلاف كيلوغرام من الأغذية في مكة والمدينة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كثّف مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء جولاتهم التفتيشية على المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نتج عنها ضبط 1743 مخالفة صحية وفنية في بعض المنشآت الغذائية ومصادرة وإتلاف 9026 كيلو غراماً من الأغذية المخالفة، إضافة إلى إغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين.

وتفقد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشاركة أمانة المدينة المنورة 621 منشأة غذائية تشمل مطابخ إعاشة، ومطاعم، ومحلات وجبات سريعة وأكلات شعبية، وملاحم، ومخابز، ومصانع، ومستودعات، وأسواقاً مركزية في المدينة المنورة خلال المدة من 7 /11 إلى 18 /11/ 1438هـ، وضبطوا 828 مخالفة فنية وصحية، وصادروا وأتلفوا 8111 كيلوغراماً من الأغذية، شملت لحوماً ودجاجاً وأسماكاً وكبدة، وسلطات، ومنتجات ألبان، وعصائر، وخضروات وفواكه، وذرة، وزيوتاً نباتية وشوكولاتة.

وفي نطاق أمانة العاصمة المقدسة، بلغ عدد المنشآت الغذائية التي زارها مفتشو الهيئة 626 منشآت غذائية شملت مطابخ إعاشة ومطاعم وبوفيهات، ومحلات وجبات سريعة، ومحال أكلات شعبية، ومخابز ومحال حلويات، وأسواق مركزية، خلال الفترة من 14 /11 إلى 19/11/ 1437هـ، وضبطوا 669 مخالفة صحية وفنية، وأغلقوا منشأتين غذائيتين، فيما بلغ وزن المخالفات 915 كيلو غرام من الأغذية شملت منتجات لحوم ودواجن، خضروات وفواكه، وأجبان، وتمور، و55 لتراً من العصائر.

وزودت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، بجميع المخالفات الصحية والفنية التي تم الوقوف عليها في تلك المنشآت الغذائية، لتتولى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليها، ويتولى مفتشو “الهيئة” متابعة تصحيح هذه المخالفات.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار الدور الرقابي للهيئة خلال موسم الحج وفقاً للخطة المعدة لتفتيش الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية الواردة مع الحجاج وبعثات الحج، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المتواجدة بهذه المنافذ.

إلى ذلك، أذنت الهيئة خلال الفترة من 15/ 10 وحتى 20 /11/ 1438هـ بفسح 13400 صنفاً دوائياً وغذائياً وطبياً لحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (الشحن الجوي، وصالة الحجاج)، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الوديعة. بينما لم يأذن مفتشو (الهيئة) بفسح 728 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً مخالفاً خلال الفترة ذاتها، فيما لم تأذن (الغذاء والدواء) بفسح بعض

أغذية الحجاج لتلفها أو لأنها مجهولة المصدر أو سيئة التخزين أو منتهية الصلاحية أو تالفة، أو لعدم وجود بطاقة غذائية.

وأوضحت الهيئة أن رفض بعض الأدوية يعود لكونها مجهولة المصدر أو المحتوى، أو خاضعة للرقابة، أو بكميات تجارية، أو مقويات جنسية، أو منتهية الصلاحية، أما بعض الأجهزة والمنتجات الطبية فلأنها غير مطابقة للمواصفات أو تالفة أو منتهية الصلاحية.

وتواصل الهيئة عملها في المنافذ الحدودية التي يقدم منها الحجاج وهي منفذ مدينة الحجاج والشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ البطحاء، منفذ جديدة عرعر، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء جدة الإسلامي ومنفذ الوديعة.