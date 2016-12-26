الفلفل بألوانه المختلفة يعطيك الحيوية والنشاط

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أشارت هيلين هوداك، الخبيرة في مركز الأبحاث الزراعية الفرنسي، أنه للاستفادة من الفوائد الصحية العديدة لثمرة الفلفل يجب تنويع ألوانه من الأصفر والأحمر والأخضر، لما لديه قدرة فائقة على مقاومة الأكسدة المرتبطة بفيتامين (سي)؛ حيث أن 100 جرام من الفلفل تعطيك 126 ملليجرام من مادة (كاتالاز، وأوكسيد دسموتاز) المتواجد في الفلفل الأحمر، و”كرسيتين” المتواجد في الفلفل الأخضر.

وأفادت الخبيرة، أن الفلفل بأنواعه الثلاثة يحتوي على مادة تعرف بالـ”كابسينويدس” القادرة على تدمير بعض الخلايا السرطانية.