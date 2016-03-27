القبض على حدث اقتحم حافلة طالبات وطعن معلمة

«الجزيرة» – عبدالرحمن السريع:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص (حدث/سعودي الجنسية) لقيامه الخميس 23-3 – 1438 بدخول حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض و حال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة.

جرى نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم. وبالنظر الى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته وضبطه، وبتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وبمناقشته أقر بما نسب اليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.