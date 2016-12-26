القبض على طالب اقتحم مدرسته برشاش في تثليث

وزار مدير التعليم في بيشة نايف الهاجري وعدد من القيادات التعليمية، صباح اليوم، المدرسة والتقى بقائد المدرسة ومعلميها واطمأن على سير العملية التعليمية.

وقال المتحدث الإعلامي لـ”تعليم بيشة” إبراهيم الشمراني: “وقعت مشاجرة جماعية أمس بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وأطلق النار على المدرسة ومنسوبيها، ولم يصب أحد”، مضيفاً أن “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة”.