القرع غني بالمعادن التي تحمي من قلوية الدم والأنسجة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أشارت دراسة غذائية، أجرتها خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك بمركز الأبحاث الزراعية الصيفية، أن القرع بألوانه الثلاثة (الأصفر والأبيض والأخضر) غني بالمعادن مثل البوتاسيوم، كما أنه يعمل على توازن حموضة الدم ليتفادى قلوية الدم والأنسجة، والتي من أعراضها الإرهاق المزمن وآلام العضلات وكل أنواع الالتهابات.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية، في دراستها، أن القرع الأصفر البرتقالي يفيد في مكافحة السرطان بفضل احتوائه على مادة الكاروتينويد القادرة على كبح وإتلاف تكاثر الخلايا السرطانية.