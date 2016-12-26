«القيمة المضافة» تدخل اليوم حيز التنفيذ.. والرقابة تجتاح الأسواق

«الجزيرة» – الاقتصاد:

تبدأ المملكة اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تماشيًا مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت هيئة الزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ 90 ألف منشأة، معظمها مستعد لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بدأت وزارة «التجارة» بالتعاون مع هيئة الزكاة جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع المناطق لضبط المخالفات التجارية وحالات التلاعب، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأطلقت «الزكاة» تطبيقًا خاصًّا، يحتوي على معلومات مهمة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف عما إذا كانت المنشأة مسجلة في القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.

ودعت هيئة الزكاة إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (19993) في حال احتساب الضريبة بنسبة أكثر أو أقل من 5 %، أو تحصيل ضريبة من قِبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، أو عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قِبل المنشآت المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في الضريبة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قِبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.