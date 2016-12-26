«الكابتن» الوحيدة في أفغانستان تطلب اللجوء السياسي بأمريكا!
«عكاظ» (واشنطن)
أعلنت الأفغانية نيلوفر رحماني (25 عاماً)، وهي أول قائدة طائرة في سلاح الجو الأفغاني، أنها تقدمت بطلب للحصول على اللجوء السياسي لدى أمريكا، لأنها خائفة على حياتها. وكانت تصدرت الأخبار عند تخرجها في الطيران بتكساس العام 2013.
وذكرت لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أنها لو أجيب طلبها فستواصل قيادة الطائرات إما في سلاح الجو الأمريكي أو الطائرات التجارية. ويذكر أن الكابتن رحماني حصلت في 2015 على الجائزة الدولية للنساء الشجاعات التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية.