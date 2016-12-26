الكحول تسبب 40 مرضا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكد البروفسور الفرنسي مايكل ناسيلا أن الكحول ما زالت هي المخدر الذي يستخدمه أكثر من 10% من المواطنين الفرنسيين، مشيرا إلى أن استهلاكها مسئول عن 40 مرضا منها أمراض القلب والاكتئاب والسرطان وهو من أول أسباب الدخول إلى المستشفى.وأوضح البروفسور الفرنسي في جامعة باريس أن العقاقير التي تأخذ من أجل خفض استهلاك الكحوليات وخاصة باكلوفين تؤثر على استقبال هرمون السيروتونين والدوبامين وبعض مضادات الصرع التي تساعد على يدورها على تخفيض استهلاك الكحوليات لدى المرضى الذين يعانون من تلف في الجين الذي يؤثر على هرمون الدوبامين.