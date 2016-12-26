الكـره.. يخف بالألفة ويزول بالاستيعاب

فهد عامر الأحمدي – جريدة الرياض

وقعت عيني قبل أيام على صرصور ضخم فتملكتني مشاعر الكرة تجاهه.. مضى في طريقه ومضيت في طريقي ولكنني بقيت متسائلاً: لماذا كرهته ولم يفعل لي شيئاً؟.. لماذا شعرت بضرورة قـتله وهو الذي استعمر الأرض قـبلي بمئتي مليون عام.. هل للمحبة والكرة أسباب جينية أو عرقية؟ هل هي مشاعر مكتسبة تربينا عليها؟.. لماذا نكره أشياء ونحب أشياء وكيف تتبلور هذه المشاعر أصلاً؟

اعتقد أن جميع الناس يكرهون المخلوقات (والأشياء) التي تختلف عنهم ولم يألفوا وجودها حولهم.. ويزداد كرههم لها حين ترتبط (في عقلهم اللا واعي) بالمخاطر وإمكانية تسببها بضرر.. فهم مثلاً يكرهون الأفاعي والعقارب والصراصير والفئران لأنهم يخافون منها ويعتقدون أنها ستضر بهم.. يخافون منها لأنهم لم يألفوا وجودها ولم يعيشوا معها أو يتعرفوا عليها فعلاً.. فـالأطفال الذين يتربون في الغابات (مثل الأطفال اللذين يتربون في السيرك) لا يخشون العقارب والأفاعي والضواري لأنهم ألفوا وجودها من الصغر.. شاهدت في الهند أفعى ضخمة تحوم قرب طفل رضيع.. وشاهدت في فيتنام مزرعة للصراصير يتعامل معها أبناء العائلة كثروة شخصية.. وشاهدت في التلفزيون أطفالاً من الأمازون يطاردون السيكلوكوزميكا (أخطر عنكبوت في العالم) لشيها وتناولها كسناك خفيف..

وكل هذا يثبت أن للكره والمحبة بواعث مكتسبة تحددها نسبة الألفة ومستوى الاحتكاك..

غير أن مشاعر الكرة تبنى أيضاً (وتختلط) بمشاهر الشك والريبة والخوف من المجهول.. فنحن غالباً نشك ونرتاب فيمن يختلف عنا في المظهر والمخبر.. المحجبات في أوروبا يثرن مشاعر الخوف والريبة (ليس لأنهن سيئات) بــل لأنهن مختلفات.. وأصحاب اللحى (مثل أصحاب البشرة السوداء في أحياء البيض) يرفعون مستوى العدائية بمجرد سيرهم في الأحياء التي لم تألف وجودهم.. مشاعر الإسلاموفوبيا عموماً تزداد في المدن والمناطق التي تضم جاليات إسلامية متمسكة بملابسها وعاداتها وتقاليدها المختلفة..

وكما يكره الإنسان من يختلف عنه بشكل كبير، يكره أيضاً كل غريب وغير مألوف بشدة (وقالوا قديماً الإنسان عدو ما يجهل).. لهذا السبب حين تخير أصدقاءك بين شيئين الأول معروف والثاني مجهول سيختار معظمهم الأول.. يفضلون الاستمرار على الخطأ ــ حتى لو عرفوا الصواب ــ فقط لأنهم ألفوه وتعودوا على فعله {قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون}.. تتغير المجتمعات ببطء بسبب الخوف من الأفكار الجديدة، والتغيرات المحتملة، ومستقبل مجهول لم يأت بعد.. يقفون في وجـه المبدعين والعباقرة بسبب هذه المخاوف ــ حتى يأسوا ويعتقدون أنهم ولدوا قبل عصرهم..

باختصار؛

كرهنا للأفكار التي تخالف ما نشأنا عليه، يوازيه كرهنا للأشياء التي تختلف عن طبيعتنا البشرية..

يجب أن نفهم هذه الحقيقة كي تصبح لمخاوفنا أسباب واقعية لا تتعلق بردود أفعالنا البدائية.. يجب أن نتجاوز خوفنا الفطري من الأشياء التي لم نألفها (ولم ننشأ عليها) كي نحكم عليها بوعي ومنطق ومعزل عن مشاعر الخوف ذاتها..