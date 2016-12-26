الكلاب تتواصل مع الإنسان بإيماءات الوجه

العربية نت – باريس – فرانس برس

أظهرت دراسة علمية أن #الكلاب تستخدم #الإيماء ، من تحريك الأذنين والعينين والشفتين للتواصل مع الإنسان.وقالت جوليان كامينسكي، الباحثة في جامعة بورتسميث البريطانية والمشاركة في الدراسة: “توصّلت نتائجنا إلى أنه ينبغي علينا أن نفسّر حركات وجوه الكلاب على أنها طريقة للتواصل”.

ودرس الباحثون 24 كلبا من أنواع مختلفة يراوح عمرها بين عام واحد و12 وكلها كلاب تعيش مع أصحابها.

وصوّر الباحثون ملامح وجوهها في حالات مختلفة، منها أن تكون قريبة من شخص ينظر إليها، أو يدير ظهره لها، أو يهتمّ بها أو يتجاهلها.

وتبيّن أن #عضلات_الوجه تتحرّك أكثر إن كان الشخص أكثر انتباها لها، بحسب الباحثة.

وكشفت التجارب أيضا أن الكلاب تكون أقل تعبيرا بوجوهها حين تكون أمام الطعام، علما أن ذلك يشكّل مصدر غبطة لها، فيما تكثر التعبير حين تكون مع الإنسان.

ولذا، خلص الباحثون إلى أن هذه التغيرات في الوجه تتعدى التعبير عن #المشاعر إلى محاولة التواصل.