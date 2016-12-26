الكلاب تساعد مرضى السكري قبل أن يصابوا بالإغماء

صحيفة الجزيرة:

يليت كلبة تشم رائحة مستويات الخطر لدى مرضى السكري، وقامت لتوها بجلب قميص (تيشيرت) كان ارتداه مريض سكري يعاني من انخفاض السكر في الدم (Hypoglycemia)، في حال رصدت ليليت وهي من فصيلة كلاب لابرادور ريتريفر، إشارات كيميائية عن انخفاض وشيك في مستوى السكر لدى مالكتها، تقوم، حسبما تدربت، بالاستجابة بجلب شراب حلو لمالكتها «شتيفاني كلاميت». وإذا أصبحت كلاميت عاجزة عن الحركة، ستقوم ليليت بالضغط بقدمها على زر إنذار كبير لطلب المساعدة، ويؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم hyperglycemia) مما يتلف على مدار الوقت القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.