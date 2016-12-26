المانجو تساعد في علاج التهاب الأمعاء

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشفت النتائج الأولية لدراسة أجريت من قبل الباحثين في قسم التغذية وعلوم الأغذية في جامعة “تكساس” الأمريكية، عن أن استهلاك المانجو له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

وقالت الدكتورة سوزان تالكوت أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة تكساس إن المانجو الطازج يعد مساعدا هاما في العلاج التقليدي للحالات ما بين الخفيفة والمعتدلة من التهابات الأمعاء.

وأضافت أن مرض الأمعاء الالتهابي يشكل عاملا خطرا رئيسيا لسرطان القولون، حيث أن أكثر أشكال هذا الاضطراب شيوعا هو مرض “كرون” والتهاب القولون التقرحي، حيث تشير الدراسات السابقة إلى أن التهاب الأمعاء يؤثر على حوالي 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة ، وحوالي 2.2 مليون في أوروبا وغيرها في الكثير من البلدان الأخرى.

وقدرت “الجمعية الأمريكية للسرطان” في عام 2016 ، وجود 134.490 حالة سرطان قولون ومستقيم جديدة في الولايات المتحدة، كانت مسئولة عن 49.190 حالة وفاة.

وأوضح الباحثون إمكانية تطور سرطان القولون والمستقيم من آفات السلائف التي يمكن أن تسببها أمراض الأمعاء الالتهابية على فترات تتراوح ما بين 10 – 15 عاما ، مما يوفر وقتا طويلا للتدابير الوقائية.

وأكدت أبحاث متعددة على الفوائد الصحية للمركبات النباتية الثانوية في الفواكه والخضراوات خاصة الرمان، الحمضيات الغنية بمركب “البوليفينول” المضادة للأكسدة للحد من العمليات الالتهابية في الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الأمعاء الالتهابية .

وأظهرت الأبحاث احتواء “المانجو” على كميات وفيرة من “الجلوتانينات”، وهي مجموعة من البوليفينول” الجزيئي الكبير الذي يمكن تقسيمه إلى جزيئات صغيرة قابلة للامتصاص، نشطة بيولوجيا من قبل بعض البكتيريا المعوية.