المخ يحتاج 2.5 لتر ماء يومياً لتعزيز كفاءة التركيز والذاكرة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشفت دراسة أصدرها مركز دراسات المخ في فرنسا، أن الماء يساعد كل أعضاء الجسم في أداء وظائفه على أكمل وجه؛ خاصة المخ الذي يحتاج إلى ما بين 1.5 إلى 2.5 لتر ماء يومياً، حتى تساعده على التركيز للحفاظ على كفاءة الذاكرة.وأكدت الدراسة أن 98% من الفرنسيين يشربون مياه تم فلترتها عن طريق جهاز تنقية، فيما لا يستخدم 87% من الفرنسيين المياه المعبأة في الزجاجات البلاستيكية، مفضلين تناول مياه الصنبور للتمتع بالمذاق الخالص الذي يفتقدونه في المياه المعبأة في الزجاجات البلاستيكية التي قد تحتوى على بعض الإضافات المعززة للنكهة.

وشددت الدراسة على ضرورة الحرص على تتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل (الخيار، الطماطم، الكوسة) مما يساعد على استقرار مستويات المياه في الجسم على تغذية خلايا المخ بصورة كاملة تمكنه من أداء وظائفه على أكمل وجه.