المدنية: غداً نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية التقديم على الوظائف التعليمية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تنهي وزارة الخدمة المدنية في تمام الساعة الثالثة عصراً ليوم غدٍ الاثنين فترة استقبال تقديم طلبات النساء على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة والبالغ عددها (4176) وظيفة، في الوقت الذي أشارت فيه من خلال إعلانها في الثاني من شهر ذو الحجة الجاري عن تلك الوظائف على بوابة الوزارة الإلكترونية، بأنها ستقوم بإعلان أسماء المدعوات للمطابقة خلال أسبوع من انتهاء فترة التقديم.

وفي ذات الشأن تبدأ الوزارة وعبر نظام جدارة في استقبال طلبات التقديم للوظائف التعليمية للرجال على الوظائف التعليمية والبالغ عددها (3950) وظيفة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 – 12 – 1438هـ، الساعة السادسة مساءً، وستعلن أسماء المدعوين للمطابقة خلال أسبوع بعد انتهاء فترة التقديم.

وتأتي هذه الوظائف والتي سبق للوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم إعلانها للخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، حيث بلغ عددها (8666) وظيفة للرجال والنساء.