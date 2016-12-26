المرور يلغي اختبار رخصة القيادة الفوري

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص بحضور دورات تدريبية.وأوضح البسامي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه يجب على من يرغبون الحصول على رخص قيادة جديدة وهم لا يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 90 ساعة، في حين يجب على من يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 30 ساعة.

وأكد أنه يلزم راغبي الحصول على رخص القيادة العامة وهم لا يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية تتجاوز ساعاتها 120 ساعة تدريب.