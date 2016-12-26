المشروب الأفضل في الشتاء !

«الجزيرة» – وكالات:

قالت مجلة “فرويندين” الألمانية: إن شراب الزنجبيل يعتبر بمثابة ينبوع الصحة في الشتاء؛ لكونه يُعطي شعوراً بالدفء ويحارب نزلات البرد.

وأوضحت المجلة أن الزيوت الطيّارة بشراب الزنجبيل تعمل على تنشيط مستقبلات الحرارة في الجسم؛ مما يتيح تدفق الدم في الأوردة، ومن ثمّ الشعور بالدفء.

ويحتوي الزنجبيل على مادة “جينجرول” القاتلة للبكتيريا والفيروسات في حين أن المواد الحريفة بالزنجبيل تعمل على تنشيط سريان الدم بالأغشية المخاطية للأنف.

ويُمكن لتلك المواد التصدي للفيروسات المتوغلة بشكل أفضل، وطردها بنحو أسرع؛ وبالتالي وأد نزلة البرد في مهدها.