الملاعب السعودية جاهزة لاستقبال العائلات

جريدة ‏‫الرياض – أسامة النعيمة

أنهت ثلاثة ملاعب استعداداتها لاستقبال العائلات في المباريات مطلع 2018 وهي إستاد الملك فهد في الرياض وإستاد الملك عبدالله في جدة وإستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتم إنجاز كافة التجهيزات المتعلقة بالأماكن والممرات الخاصة بالعائلات. وحسب ما أعلن عنه سابقاً فستحتضن الإستادات الثلاثة اللقاءات الأولى بداية بلقاء الهلال أمام الاتحاد في الجولة الـ17 يوم السبت 13 يناير، فيما سيكون دخول العوائل إلى إستاد الملك عبدالله بجدة في مواجهة الأهلي أمام الباطن في الجولة ذاتها يوم الجمعة 12 يناير، ولقاء الاتفاق أمام الفيصلي في الجولة الـ18 يوم الخميس الـ18 يناير 2018.