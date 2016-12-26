الممارسات الغذائية الخاطئة واضطراب الغدة الدرقية تُسببان «فقدان الشهية»

لزيادة الوزن بشكل آمن يجب أن يكون تحت إشراف طبي

جريدة الرياض – إعداد: د.محمد عبد الله الطفيل

لفقدان الشهية أسباب عديدة منها ما هو سلوك تغذوي خاطىء نمارسه في حياتنا اليومية وبشكل مستمر ومنها ما هو مرضي يجب الكشف عنه واخذ العلاج الطبى المناسب له ممارسات خاطئة تقودنا لنقص الشهية خاصة لدى الأطفال ولعل من أهمها تناول المشروبات الغازية المحتوية على الكولا. كذلك اضرابات الغدة الدرقية في عملية الإفراز تؤدي وبشكل كبير في نقص الوزن الطبيعى. وعلى العكس من ذلك هناك من يريد الزيادة في الوزن وهؤلاء عليهم تناول أغذية كثيرة ذات سعرات عالية مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات وكذلك السكريات.

الأسباب

ولمعرفة اهم أسباب قلة الوزن وهل هي أسباب طبية بحتة؟ نوضح ان نظام زيادة الوزن والرغبة فيه يكون عكس الرغبة في تنقيص الوزن ويتطلب عدة أمور منها تجنب أخذ الأطعمة المستعجلة والسريعة والتي تحوي كمية عالية من الدهون مع قلة الفائدة الغذائية والأشخاص الذين يرغبون الزيادة في الوزن عليهم تناول أغذية كثيرة ذات سعرات عالية مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات أو السكريات. ولقلة الوزن عوامل عديدة منها قلة التغذية خلال فترة الطفولة او خلال فترة الحمل وهذا مما يقلل الخلايا الدهنية ومنها تقليل الأنسجة الدهنية في الجسم وكذلك العوامل الدهنية الوراثية وقلة الأكل مع قلة الأطعمة المتناولة كلها تساعد على قلة الوزن أو بالنحافة ومن العوامل المساعدة على قلة الوزن بعض الأمراض مثل السرطان ونقص الوزن المصاحب له يصعب إعادته مرة أخرى ونؤكد أن التوتر والقلق النفسي والخوف والغضب والضيق كلها عوامل يصاحبها فقدان الشهية وعدم الرغبة في الأكل ومن ثم فقدان الوزن والإفراط كذلك في تناول المنبهات مثل الشاهي والقهوة والكولا وكذلك التدخين والشيشة تؤدي إلى قلة الوزن وهناك بعض المشاكل الطبية مثل زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية يصاحبها قلة التوم وسرعة معدل ضربات القلب وعرق في راحة اليد ومن ثم قلة الوزن .

نصائح مهمة

أما أهم النصائح المناسبة لمن يعانون من قلة في الوزن أو فقدان في الشهية نقول إن نقص التغذية الجيدة مع قلة الغذاء الفيتامينات مثل فيتامين أ ، د ، هـ كك ومجموعة فيتامين ب وحمض الفولك الحــــديد والكرومـــيـوم والأيودين والمجسسنيوم والمنجنيز والسلينوم والزنك والاحماض الأمينية والدهنية الضرورية مع قلة السعرات الحرارية وقلة النشاط الرياضى والحركة أو التمارين الرياضية العنيفة والمرهقة وكذلك استعمال الملينات والمسهلات النباتية أو الكميائية كلها عوامل تساعد على انخفاض الوزن وانصح هؤلاء بإجراء الفحص الطبي الكامل والشامل مع إجراء الفحوصات المخبرية لوظائف الكبد والكلى والغدد وكذلك تحاليل البول والبراز وفحص الدم للتأكد من عدم وجود انيميا أو فقر في الدم أن التوقف عن التدخين وكذلك عدم الافراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاهى والأغذية أو المشروبات التى تحوي كافيين كل هذا مما يساعد على زيادة الوزن.

زيادة الوزن

ولمعرفة كيفية زيادة الوزن بطريقة صلاحية آمنة فهذا يتطلب تناول الاأغذية الجيدة والتى تشمل الحبوب والبقوليات والمكسرات والألبان ومنتوجاتها والفيتامينات والأملاح المعدنية التي ذكرت سابقاً وكل هذا تحت إشراف طبي تساعد على زيادة الوزن بشكل آمن. كذلك تناول عدة وجبات غذائية كبيرة في اليوم مثلاً ثلاث وجبات وبينها عدة وجبات خفيفة من ثلاث إلى أربع وجبات ذات السعرات العالية كلها تساعد على زيادة الوزن وكذلك تناول الفواكة والرز والبطاطس والخبز وزيت الزيتون والدهون الأخرى والبيض والبروتينات واللحوم والأسماك كلها اغذية تساعد على زيادة الوزن.

إفراز الغدة

أحياناً يصاب المريض بحالة اعياء وتعب وفى ذلك نؤكد نقص وظيفة إفراز الغدة الدرقية وفقر الدم ينتج عنه عادة التعب والبرود وبالتالى قلة الوزن. كذلك يحصل التعب من قلة تناول الأغذية الجيدة مثل الحبوب والأملاح والفيتامينات مع المحافظة على التمارين الرياضية إن أخذ السوائل قبل الأكل ومع الأكل يسبب نقص الشهية ومن ثم يقلل من تناول الغذاء.. والراحة الكافية والنوم العميق يقلل التوتر العصبي ويعطي راحة الجسم ومن ثم يحصل زيادة في سعرات الجسم إذا أخذت الأطعمة والأغذية المذكورة سابقاً ينتج عنها زيادة في الوزن كذلك تناول عدة وجبات غذائية كبيرة في اليوم مثلاً ثلاث وجبات وبينها عدة وجبات خفيفة من ثلاث إلى أربع وجبات ذات السعرات العالية كلها تساعد على زيادة الوزن كذلك تناول الفواكه والرز والبطاطس والخبز وزيت الزيتون والدهون الاخرى والبيض والبروتينات واللحوم والأسماك كلها اغذية تساعد على زيادة الوزن والتعود على اخذ كمية من الحليب مع وجبة خفيفة عند النوم تساعد في زيادة الوزن إن نظام الرياضة غير العنيف مع استمراريته يحصل منه زيادة في بناء عضالات الجسم وزيادة في أنسجته ثم يصل زيادة الوزن ولكن التمارين الرياضية العنيفة تسبب فقدان السعرات الحرارية ومن ثم فقدان الوزن إن بعض الفيتامينات مثل مجموعة فيتامين ب والأملاح تساعد على أيضاً في الأطعمة وتعطي طاقة مساعدة وكذلك الأحماض الضرورية والزيوت النباتية لها دور فى زيادة السعرات وزيادة الوزن حيث إن الأحماض الأمينية إذ أخذت قبل الأكل تؤدي إلى عملية فتح الشهية وأن البروتينات تساعد على بناء الجسم وزيادة وزنه إذا اخذت تحت إشراف طبي.