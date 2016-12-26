المملكة ثاني هدف عالمي للحروب الإلكترونية

جريدة الرياض – أحمد غاوي

أكد مختصون في أمن المعلومات أن المملكة في 2016 أصبحت ثاني أكثر دول العالم في مواجهة الهجمات الإلكترونية، والتي تستهدف منشآت حكومية وشركات كبرى، حيث يجري التعامل يومياً مع مئات المحاولات من “الهاكرز” لاختراق أنظمة اقتصادية وخدمية في مختلف الجهات بالقطاعين العام والخاص.

وقال الخبير والمستشار في مجال أمن المعلومات جون ميدجلي في عرض قدمه على هامش مؤتمر أمن المعلومات الثاني الذي عقد بالرياض، أن دول العالم يجب أن تهتم بمكافحة الحروب الإلكترونية التي أصبحت ذات طابع سياسي، حيث إن كثيراً من الدول تعتبرها بمثابة سلاح جوي عابر للحدود، لذا قد يكون الإنفاق على مواجهة هجمات حرب العصر التقنية أكثر أهمية من الصرف على الدفاعات الجوية والأسلحة التقليدية.

يذكر أن تقارير متخصصة في أمن المعلومات ذكرت أن المملكة واجهت أكثر من 60 مليون هجوم إلكتروني خلال عام 2015.