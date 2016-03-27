النمور يزأرون ويلتهمون الرائد

وفي بريدة نال التعاون نصيبه من ضيفه الوحدة وكسبه بـ 3 أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 18 نقطة سابعا ، ويبقي الوحدة في المركز قبل الأخير بـ 10 نقاط.

الاتحاد x الرائد

جدة – علاء سعيد:

واصل الاتحاد صدارته للدوري بعد فوزه أمس على فريق الرائد 3 – 2 جاءت أهداف الاتحاد عن طريق ( فهد المولد ومحمود كهربا وفهد الأنصاري )، بينما هدفا الرائد عن طريق احمد الكعبي وسعيد المولد منذ الدقيقة الأولى وضح تركيز لاعبي الاتحاد على إحراز هدف مبكر بفضل الطريقة الهجومية التي لعب بها مدرب الاتحاد سييرا، بينما كان فريق الرائد يعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل إزعاجا حقيقيا على مرمى الاتحاد بفضل التغطية الدفاعية المميزة من قبل لاعبي الاتحاد، وفي ظل الضغط الاتحادي نجح سريعاً من إحراز هدف مبكر عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها محمود كهربا بعد إعاقته تقدم لها فهد المولد وسجلها في المرمى كأول الأهداف، بعد الهدف هدأ الجو بين الفريقين وأصبح اللعب سجالا في منتصف الملعب مع أفضلية نسبية لصالح الاتحاد، وقبل أن ينتهي الشوط الأول كاد احمد العكايشي أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من فهد المولد لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل.

اختلف الرائد في الشوط الثاني ولعب بطريقة هجومية حتى نجح سريعاً من تسجيل الهدف الأول عن طريق احمد الكعبي بعد أن استغل هفوة دفاعية من ياسين حمزة اسكنها داخل الشباك. لم يفوق الاتحاد من صدمة الهدف حتى عاد الرائد وسجل الهدف الثاني عن طريق سعيد المولد بتسديدة قوية زاحفة لم تنفع محاولات الحارس عساف القرني في التصدي للكرة.

بعد الهدفين قام مدرب الاتحاد بعمل تغيريين باشراك عمار الدحيم وجمال باجندوح، وساهمت هذه التغيرات في تنشيط الوسط الاتحادي حتى نجح محمود كهربا سريعاً من تسجيل هدف التعديل بعد تسديدة رائعة على يسار الحارس. بعد الهدف ضغط الاتحاد بشكل مكثف بينما تراجع الرائد للمناطق الخلفية واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل إزعاجا حقيقيا على المرمى. ومن كرة ثابتة ينجح فهد الأنصاري من تسجيل هدف الثالث بشكل جميل وضعها على يسار الحارس لتنتهي معها مجريات المباراة.

التعاون x الوحدة

بريدة – تركي الهدلق:

كسب التعاون ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.. سجل للتعاون نايف موسى «31» والبرتغالي ماتشادو «34» واحمد الزين «55»، وسجل للوحدة حاتم بلال «56»، وبهذا الفوز يصل رصيد التعاون لـ 18 نقطة بينما توقف رصيد الوحدة عند 10 نقاط .

بدأ مدربا الفريقين الروماني جالكا والمصري عادل عبد الرحمن بنفس الطريقة وهي 4 – 2 – 3 – 1 ، التعاون اعتمد على لعب الكرات القصيرة بينما اعتمد الوحدة على إقفال المنطقة ولعب الكرات المرتدة ، الشوط الأول كان فقيراً فنياً ولم يوجد فيه سوى الهدفين الذين سجلهما التعاون في ربع الساعة الأخير.

بداية الشوط الثاني جاءت بضغط وحداوي بغية تسجيل هدف يقلص الفارق قابله تماسك تعاوني خاصة في وسط الملعب وبعد مرور عشر دقائق يفاجئ احمد الزين الوحداويين بهدف ثالث ، بعدها بدقيقة يقلص حاتم بلال النتيجة.

المباراة كانت ما بين استحواذ تعاوني وسط الملعب ولعب كرات طويلة من الوحدة للمهاجم مختار فلاته واضاع مهند الفارسي فرصة الهدف الثاني بعد أن انفرد بمرمى التعاون ولعبها من فوق الشمري أنقذها ماتشادو إلى ضربة زاوية، كما أضاع عبد العزيز الشريد فرصة هدف محقق عندما تبادل الكرة مع سعيد الدوسري وواجه المرمى لعبها ضعيفة في يد الحارس ومرت الدقائق وسط سيطرة تعاونية وبحث وحداوي، وفي الوقت بدل الضائع كاد مختار فلاته يسجل هدف الوحدة الثاني بعد أن انفرد من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وسددها قوية فوق المرمى أعلن معها الحنفوش صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.