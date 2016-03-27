الهلال والنصر في مواجهة دور الثمانية.. وقطبا جدة يلتقيان في الأربعة

صحيفة الجزيرة:

سحبت مساء أمس قرعة منافسات الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويبدأ حامل اللقب الأهلي مشواره في ملعبه أمام الشعلة، ويستضيف الهلال القيصومه، ويلعب الاتحاد أمام الطائي في حائل. ويستضيف النصر الفيحاء، وسيلعب الشباب في دور الـ32 أمام وج في الطائف.

وينتظر أن يواجه الهلال جاره النصر في ربع النهائي في حال وصولهما لهذا الدور، في حين يتواجه الأهلي والاتحاد في نصف النهائي في حالة نجاحهما في تجاوز الأدوار الثلاثة الأولى.

وجاءت قرعة الدور 32 على النحو التالي:

الطائي – الاتحاد

الاهلي – الشعلة

النجوم – التعاون

الهلال – القيصومة

وج – الشباب

الخليج – الوشم / العين

الفتح – الوطني

النصر – الفيحاء

الصفاء – القادسية

هجر – العروبة

الفيصلي – الجيل

العدالة – الباطن

الرائد – الجبلين

ضمك – الاتفاق

النهضة – نجران

أحد – الوحدة