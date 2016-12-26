الهلال يتجاوز أحد بصعوبة.. وتعادل الفيحاء والتعاون

«الجزيرة» – طارق العبودي:

حقق الهلال فوزا صعبا على ضيفه أحد بهدف وحيد سجله مدافعه الأيمن فيصل درويش بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين البارحة في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الثالثة لدوري جميل, ليحافظ الفريق على سجله خاليا من الخسائر والتعادلات ويحصل على العلامة الكاملة «9 نقاط» من «3» مباريات ويواصل مشاركته للباطن صدارة فرق الترتيب.

في هذه المباراة لم يقدم الهلال المستوى المأمول بل وكاد يفقد الفوز غير مره بسبب التشكيل الذي لعب به, في حين قدم أحد مستوى جيدا جدا وحاول لاعبوه كثيرا وكان بمقدورهم الخروج بنقطة على أقل تقدير.

جازف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الجميع بإشراك طاقم مختلف كلية عن طاقمه الذي كان يلعب به المباريات السابقة, إذ استبعد كل العناصر الرئيسة التي شاركت في آخر مباراة أمام العين ولم يحتفظ سوى بالهداف إدواردو.. بينما لعب الوطني عبد الوهاب الحربي مدرب احد بذات التشكيل الذي يشركه في كل المباريات.

المباراة بدأت هادئة مع أفضلية هلالية نسبيه إذ كان تركيز لاعبي أحد على تأمين الدفاعات أولا والاعتماد على الهجمات المرتده التي أقلقت الهلاليين الذين كانوا يعتمدون على طريقتهم التقليدية الهجوم من الأطراف وفشلوا فيها كثيرا وخصوصا الحصة الأولى نظرا لقوة وصلابة وحماس الدفاع الأحدي, في الوقت الذي كان الهلال يلعب «شبه ناقص» بوجود ماتياس الذي لم يكن له أي دور يذكر وكان بمثابة ضيف الشرف!.

أول تهديد في المباراة كان من الجانب الهلالي عن طريق مهاجمه الجديد ريفاس الذي استقبل كرة كادش لكنه سددها عالية «7» ثم كرة أخرى من ريفاس لماتياس سددها الأخير ضعيفة في يد دوخه «10».. وانحصر اللعب في مجمله منتصف الميدان , استحواذ هلالي بلا خطورة , ومرتدات أحدية خطرة.

وشهدت الدقيقة «29» أخطر فرصة أحدية من مجهود كبير بذله محمد محسن واخترق الدفاع وسدد بقوه لكن الحبسي تصدى للكرة.. ثم تسديدة أخرى بين يدي الحبسي أيضا «36».

عاد الفريقان لبدء الحصة الثانية بذات الأسماء وتحصل الهلال على فرصة من خطأ نفذه ريفاس في يد الحارس, رد عليه أحد بنفس الطريقة عندما نفذ رونالدو خطأ تصدى له الحبسي, وتبادل الفريقان الهجمات غير أن النتيجة بقيت كما هي طيلة 30 دقيقه قبل أن يتمكن درويش من هز شباك أحد، بعد أن تبادل مع سالم كرة بينهما وصلت له وحولها للمرمى.

ومضت بقية الدقائق ما بين محاولات احدية للتعديل وهلاليه للتعزيز وبدأ المدربان برمي أوراقهما لكن شيئا لم يتغير لتنتهي المباراة هلالية بهدف وحيد.

الفيحاء × التعاون

المجمعة – عمار العمار:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء الفيحاء والتعاون في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة. المباراة بدأت بأفضلية تعاونية مما مكنه من الاستحواذ على الكرة في فترات طويلة جاء ذلك مع تراجع لاعبي الفيحاء وانكماشهم في الخلف وهو ما قرب التعاون من التسجيل، واستمرت الأفضلية التعاونية طوال 20 دقيقة بعدها أحس الفيحاء بخطورة الموقف ورتب صفوفه بالرغم من تخبط مدربه في التشكيل الأساسي والتغييرات التي طالته، ومع تنظيم الفيحاء لصفوفه وصل لمرمى الحضري ولكن على خجل، الفورة الفيحاوية لم تستمر طويلاً بعدما استعاد التعاون سيطرته وسط الملعب، وسدد عبدالرحمن الدوسري كرة قوية تصدى لها الشمري كذلك والذي عانى من تفكك دفاعه ومحاوره ونتج عنها عدة أخطاء كادت أن تتسبب في هدف للتعاون لولا يقظة الشمري الذي تحمل عبء الدفاع وتخبطات مدربه في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا بلا أهداف الأفضلية واضحة التعاون.

الشوط الثاني بدأ أكثر جدية من الفيحاء ووضح التركيز على لاعبيه بامتلاك وسط الملعب وتحركت أطرافه خصوصاً الأيسر وتمت محاصرة التعاون في ملعبه وأضاع معها عبدالكريم القحطاني فرصة شبه محققة عندما وصلته الكرة على رأس منطقة الجزاء إلا انه سددها برعونة بعيدة عن المرمى، عاد بعدها التعاون مرة أخرى لأجواء المباراة وسنحت له فرصتان متتاليتان أبعد الأولى سامي الخيبري وذهبت الثانية التي سددها الزبيدي بجوار القائم، ومن كرة مرتدة سريعة سجل الفيحاء هدف المباراة الأول بعدما مرر المطيري كرة ولا أجمل للبديل رويز الذي عكسها ذكية لاسبيرلا ليودعها الأخير بسهولة في مرمى الحضري في الدقيقة 65.

ولم تنتج أفضلية الفيحاء عن التقدم بهدف ثان ليعاقبه التعاون بهدف في مرماه اثرلخبطة دفاعية واتكالية استغلها اميسي وسجل هدف التعادل من بين مدافعي الفيحاء الخمسة في الدقيقة 88، واحتسب حكم اللقاء اربع دقائق شدد فيها الفيحاء حصاره على مرمى التعاون وأضاع لاعبوه فرصتين محققتين عن طريق رويز وخيبري تدخل الحضري معهما ببراعة، ولم تسعف بقية الدقائق الفيحاء في التسجيل ليطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة التعادل بهدف لمثله.

بهذا التعادل رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط فيما حصد الفيحاء أولى نقاطه في دوري جميل.