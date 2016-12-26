الهلال يخسر تجربته الأخيرة أمام ايتيمز التركي

«الجزيرة» – الرياض:

خسر فريق الهلال الكروي الأول أمام ايتيمز التركي بهدفين مقابل هدف في تجربتيه الثانية والأخيرة في معسكره الإعدادي في النمسا.. سجل للهلال الأورغواني ميليسي «25» مستغلا تمريرة مميزة من ادواردو.

وكان دياز قد بدأ المباراة بالمعيوف والبريك وهوساوي والحافظ والشهراني وعطيف وميليسي والفرج والعابد وإدواردو وخربين.. في حين أشرك في الحصة الثانية الحبسي وجحفلي والبليهي وسالم وماتياس والشلهوب والقحطاني والزوري ودرويش والخيبري وفلاته.

وكانت مباراة الأمس هي آخر أحداث المعسكر الذي امتد لـ3 أسابيع على أن تعود البعثة إلى الرياض صباح اليوم، إذ سيمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة قصيرة قبل ان يبدأ المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جهة ثانية تعتزم الإدارة الهلالية بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى إعارة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي الذي أنهى مشاركته في البطولة العربية إلى أندية أخرى لمنحهم فرصة اللعب وإبقائهم في أجواء المباريات تحسبا للاستفادة منهم في الموسم المقبل خصوصا وأن غالبيتهم أصحاب مستويات مميزة وصغار في السن.

يشار الى ان اللاعب محمد كنو لم يشارك في مباراتي الهلال الوديتين التي لعبهما في المعسكر نظير خضوعه لبرنامج علاجي للإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.

من جهة أخرى يعود اليوم الى الرياض فريق اولمبي الهلال قادما من القاهرة بعد انتهاء مشاركته في البطولة العربية للاندية بعد ان قدم الفريق مستويات كبيرة أمام الفرق التي لعب أمامها بنجومهم المحترفين، حيث أكد مدرب الفريق براون بان الفريق سيقيم معسكرا إعداديا قبل انطلاق دوري كأس الامير فيصل بن فهد بعد منح اللاعبين اجازة قصير، وقد أشار الجهاز الطبي الى ان الاصابة التي تعرض لها مدافعا اولمبي الهلال متعب المفرج هي عبارة عن كدمة قي البطن وعادل المولد بكدمة قوية في الركبة وهذا التشخيص للإصابتين هو تشخيص مبدئي على ان يتم إجراء كشف آخر لهما اليوم.