الهليون طارد للسموم ومفتاح الرشاقة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قالت الغرفة الزراعية بمدينة مونستر الألمانية إن نبات الهليون يساعد على طرد السموم من الجسم، حيث إنه يعمل على تحفيز الكلى من ناحية وتنشيط حركية الأمعاء من ناحية أخرى، مما يسهم في التخلص من سموم الجسم عبر إخراج الفضلات.

ومن ناحية أخرى، يعد الهليون المعروف أيضا باسم “الاسبارغوس” مفتاح الرشاقة، حيث تحتوي 100 غرام منه على 17 سعراً حرارياً فقط، كما أنه يعد مناسباً لمرضى السكري بفضل انخفاض محتواه من الكربوهيدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الهليون كنزاً من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، حيث إنه غني بفيتامين A و B و C، ويزخر بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور.