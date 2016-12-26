الهندي الذي لا يزال شاربه يمتد حتى أصبح كحبال الغسيل ً

كان شارب Ram Singh البالغ 63 سنة، بطول 14 قدما حين دخل في 2010 إلى كتاب ” #غينيس” للأرقام القياسية، وفق ما قرأت “العربية.نت” في خبره الأرشيفي. أما حديثاً، فوجدوه بطول 18 قدماً قبل يومين، لذلك عادت وسائل الإعلام إلى الحديث مجدداً عما يعتبره “رمز رجولتي وأعز ما أملك”، بحسب وصفه لما بدأ في أواخر سبعينات القرن الماضي بتربيته بلا توقف بعد أن ودع موسى ومقص الحلاقة “وداعاً أبدياً، لا رجوع عنه مهما كان” كما قال.

“لأن امتداده في البيت يحتل مساحة”

ومنذ ذلك الوقت يمضي سينغ أكثر من ساعتين يومياً في الاعتناء به قبل الخروج كل صباح من منزله الخالي من أي أداة للحلاقة بالشفرة، سوى مقص يستخدمه “للتشذيب الضروري جمالياً فقط” على حد ما نقلت عنه مجلة Inside Edition التلفزيونية الأميركية، الواصفة افتخاره بشاربه “الذي يكسبه الاحترام والتقدير أينما رحلت وحل في الهند هذه الأيام” بأنه نادر في عالم الرجال والشوارب.

هكذا كان شاربه حين تزوج من آشا في السبعينات، وهكذا أصبح الآن

كتبوا عن زوجته، واسمها آشا، أنها طالبته مراراً في الماضي بقص شاربه، أو تقصيره على الأقل “لأن امتداده في البيت يحتل مساحة” لكن من تنشر “العربية.نت” صورتها معه أعلاه، تخلت عن المطالبة فيما بعد وتأقلمت، بل أصبحت تشاركه الاعتناء بطوله، لتمنع معه كل حالم بتحطيم #الرقم_القياسي من تحقيق نواياه “الشاربية” في الهند أو خارجها.