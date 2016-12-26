الولايات المتحدة تقيد دخول مواطني 8 دول

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستمنع دخول مواطني كوريا الشمالية إليها في إطار حظر سفر جديد يفرض قيودا أيضا على إيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال.جاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر تشرين الأول، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب.

وقال الإعلان “كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات”.