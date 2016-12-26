اليابان تريد التخلص من المراحيض العربية قبل 2020

العربية نت – طوكيو – فرانس برس

قررت سلطات اليابان المعروفة بمراحيضها المتطورة جدا ، التخلص من #الحمامات_العربية التي لا تزال قائمة في الكثير من المواقع السياحية لاستبدالها بأخرى تمهيدا لدورة الألعاب الأولمبية في #طوكيو سنة 2020.

ويطال هذا التدبير حوالي 40% من المنشآت الصحية في 4000 موقع، بحسب هيئة السياحة اليابانية.

وقد قررت السلطات اليابانية تغطية ثلث تكلفة تبديل #المراحيض بأخرى أكثر حداثة على الطريقة اليابانية مع مياه مشطفة وصفائح تسخين، وذلك بغية تخصيص أفضل استقبال لملايين الزوار المرتقب حضورهم إلى الأرخبيل.

وبيّن استطلاع للرأي أجرته شركة “توتو” لصناعة المراحيض أن أكثر من 8 سياح أجانب من أصل 10 يفضلون المراحيض الغربية الطراز، حيث يمكن الجلوس على كراس، وفق ما صرح أكيهيكو ياماكوشي، المسؤول في هيئة السياحة لوكالة “فرانس برس”.

وأضافا ياماكوشي: “نطمح إلى استضافة 40 مليون زائر سنة 2020 (في مقابل 24 مليونا سنة 2016)، ونتمنى أن يستمتعوا بإقامتهم في بلدنا”.

وبعض السياح لا يعرفون كيف يستخدمون التجهيزات التقليدية، في حين يعتبرها آخرون غير صحية، بحسب أكيهيكو ياماكوشي الذي أشار إلى أن هذا التدبير سيعود بالنفع أيضا على كبار السن.