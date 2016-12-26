اليابان تلاحق “القاتل الأليف”

دبي – العربية.نت

فتحت الشرطة اليابانية تحقيقاً في محاولة قتل سيّدة عجوز قد يكون هرّ شارد سببها، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.

وكانت ابنة مايوكو ماتسوموتو قد عثرت على والدتها مغطاة بالدماء الاثنين في منزلها، الواقع في منطقة جبلية في جنوب اليابان مع حوالي 20 خدشاً على وجهها. وأخبرت الابنة إذاعة “آر كاي كاي” المحلية “عندما عثرنا عليها … كانت الدماء تغطي وجهها. ولم أدرك ما حصل”.

وتلقت مايوكو ماتسوموتو البالغة من العمر 82 عاماً والتي تعجز عن الكلام عناية طارئة، على ما أفادت وكالة أنباء “كيودو نيوز”.

ونظراً لخطورة هذه الإصابات، فتحت الشرطة تحقيقاً في فرضية محاولة قتل، وفق “آر كاي كاي”.

وبعد أن تأكدت من أن أحداً لم يدخل عنوة إلى المنزل، رجحت أن تكون الجروح ناجمة عن خدوش هررة، وهي من الحيوانات الأليفة، بحسب قناة “إن تي في”.

فراحت الشرطة تراقب الهررة الشاردة في محيط المنزل، ووجدت ما يظن أنه دماء بشرية على أحد القطط، وفق ما جاء في صحيفة “نيشينيبون شيمبون”.

وتقوم الشرطة حالياً بتحليل هذه العينات الدموية، بحسب شبكة “إن إتش كاي”.

ولم يرغب الناطق باسم الشرطة في التعليق على هذه القضية، لكنه أوضح لوكالة فرانس برس أن المحققين لا ينفون المعلومات المتداولة في الصحف.