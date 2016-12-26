انتبهي.. لا تفعلي هذه الأشياء أثناء الرضاعة الطبيعية

العربية نت – دبي – غادة شكري

رغم الفوائد العظيمة لـ #الرضاعة_الطبيعية ، إلا أنها قد تتحول إلى سم يتجرعه #الطفل إذا لم تنتبه الأم إلى ما تتطلبه هذه المرحلة منها حفاظاً على سلامة طفلها.

فبعض الأمهات يحرصن على التغذية الصحية وممارسة #الرياضة والإقلاع عن التدخين في فترة الحمل فقط، لكن الأمر نفسه ينطبق على مرحلة الرضاعة الطبيعية فكل ما تتناوله الأم أو تتعرض له يؤثر على الطفل إما إيجاباً أو سلباً.

لذا ينصح #الأطباء جميع الأمهات المرضعات بتجنب هذه الأشياء الخمسة أثناء الرضاعة الطبيعية حرصاً على صحة أطفالهن، حسبما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1- التدخين

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية يجب الإقلاع تماماً عن التدخين حرصاً على سلامة الأطفال، مع ضرورة انتباه الأم لعدم التواجد في المناطق المخصصة للتدخين، حيث إن التدخين السلبي أيضاً يمكن أن يسبب #متلازمة_الموتالمفاجئ للرضع.

2- المسكنات

سواء كنت في #فترة_الحمل أو الرضاعة الطبيعية، فعليك توخي الحذر وعدم الإفراط في تناول مسكنات الألم، مع ضرورة استشارة الطبيب إذا كنت بحاجه لتناول أية أدوية لأسباب مرضية.

3- الكريمات ومرطبات البشرة

كوني حذرة في استخدام الكريمات ومرطبات البشرة أثناء الرضاعة الطبيعية فبعضها يؤثر سلباً على الأطفال بعد امتصاصها بالجسم، لذا ينصح أيضاً باستشارة الطبيب حول أنواع المرطبات الآمنة أثناء هذه المرحلة.

4- مزيل العرق

المواد الكيميائية السامة الموجودة بالعطور ومزيلات العرق قد تترسب على جلدك مسببة مشاكل صحية لطفلك، لذا ينصح بتجنب استعمالها أثناء فترة الرضاعة.

5- الكافيين والمكسرات

قد يتسبب تناولك للكافيين والمكسرات في مشاكل معوية لطفلك لذا يفضل تجنبها أثناء فترة الرضاعة.