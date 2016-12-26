اندلاع حريق بدار الأوبرا الكويتية

جريدة الرياض:

اندلع حريق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي “دار الأوبرا” وسط العاصمة الكويت صباح أمس، وشوهد تصاعد الدخان من أحد مبانيه الأربعة. وتمت السيطرة على الحريق من قبل الإدارة العامة للإطفاء، دون ورود أي أنباء أولية، بعد عن الأضرار البشرية والمادية جراء الحريق.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الكويتية أن الحريق اندلع في غرفة المهندسين التابعة لدار الأوبرا الكويتية وبعدها انتشر بشكل كبير، ولم يتم الكشف حتى الآن عن السبب وراء الحريق، أو إعلان أي جهة رسمية حجم الخسائر التي نتجت عن اندلاع الحريق.

وكان من المفترض أن تستقبل دار الأوبرا الكويتية عرض مسرحية “كاتس” ابتداء من يوم الخميس المقبل، ولم يتم الإعلان عما إن كانت العروض ستنتقل إلى مكان آخر أم سيتم تأجيلها.