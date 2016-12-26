انظر إلى الموت وهو ينقضّ مرتين على شاب ويفشل بقتله

العربية نت – لندن – كمال قبيسي

الموت الذي يدرك الإنسان ولو كان في بروج مشيّدة، انقضّ على شاب مرتين متتاليتين، الثانية أخطر من الأولى، وبالكاد تفصل بينهما ثوان معدودات، إلا أن معجزة إلهية صدّته عمن تعرفت “العربية.نت” إلى خبره من موقع صحيفة نيوزيلندية اليوم، ففشل “هازم اللذات” بقتله ولم ينجح، لأن ساعة #الشاب ، وهو صيني عشريني العمر، لم تكن قد حانت بعد لتنتهي حياته.

اقتحمت السيارة عليه المكان، فنجا من حادث مزدوج يؤكد أن الحياة معلقة أحيانا بشعرة

سيارة منطلقة بأقصى سرعتها في مدينة اسمها Huludao بشمال مقاطعة “لياونيغ” الصينية، فلت زمام قيادتها من يدي سائقها لسبب غير معروف، فانحرفت الخميس الماضي إلى رصيف كان يقف عنده الشاب المنتظر وقتها حضور فتاة تواعد على اللقاء معها هناك، واصطدمت بحافة الرصيف وبعمود كهربائي.

وكاد العمود يسقط على رأسه ويرديه

الاصطدام المزدوج كبح سرعتها بقوة مشهودة، ومنعها من الاستمرار لتدهس الشاب الذي نراه يتحدث عبر هاتفه الجوال في فيديو تعرضه “العربية.نت” أدناه وصورت مشهده الرئيسي #كاميرا مراقبة في الشارع، بحسب الخبر الوارد في موقع صحيفة NZ Herald المحلية بنيوزيلندا، والمتضمن أن السائق نجا أيضا، سوى من جروح ورضوض غير قاتلة.

أما العاشق المنتظر، فنجد أن السيارة اقتلعت العمود المعدني من مكانه على الرصيف من شدة الاصطدام، وجعلته ينهار إلى حيث كان الشاب الذي تراجع عنها من دون أن يدري أن العمود أصبح خلفه ويكاد يسقط على رأسه ويرديه، لكنه تابع تراجعه ولم يلحظه بالمرة، فمال العمود إلى حيث سقط بعيدا عنه سنتيمترات قليلة، في #حادث يؤكد أن الحياة معلقة أحيانا بشعرة.