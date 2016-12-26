انقلبت سيارته وجاء الإسعاف لإنقاذه.. فانقلب أيضا

العربية نت – القاهرة – أشرف عبدالحميد

واقعة درامية كوميدية في نفس الوقت تعرض لها مواطن مصري، تعرض لحادث سير على أحد طرق الصعيد جنوب البلاد.

فقد تعرض مواطن مصري من محافظة #سوهاج لحادثة غريبة، حيث انقلبت به سيارته الخاصة خلال قيادته لها على طريق #قنا- سفاجا متوجها لمحافظة البحر الأحمر وتعرض لإصابات، وعندما حملته سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى انقلبت به هي الأخرى فأصيب بإصابات جديدة، كما أصيب سائق الإسعاف بإصابات بسيطة.

اضطر سائق الإسعاف لمحاولة استيقاف أي سيارة تمر بالطريق لنقله والمصاب للمستشفى، لكن قائدي السيارات وبمجرد أن يستمعوا للواقعة ويعلموا أن المصاب تعرض لحادثة مرتين خلال ساعة واحدة يرفضون نقله، ويغادرون المكان على الفور.

تفتق ذهن قائد سيارة الإسعاف إلى الاتصال بالنجدة وروى ما حدث، وخلال نصف ساعة أرسلت #الشرطة سيارة نجدة نقلت الاثنين لأقرب مستشفى وهو مستشفى سفاجا العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.