باحثة سعودية تفوز بجائزة لبيولوجيا البحار

جريدة القطيف – منير النمر

حقق بحث علمي المركز الأول في المؤتمر الأوربي لعلوم وبيولوجيا البحار EMBS52، والبحث العائد لطالبة د. زهراء الصفار مصنف في تخصص علوم البحار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)، وأقيم المؤتمر الأوروبي في مدينة بيران بسلوفينيا في نهاية شهر سبتمبر 2017، ما يعد إنجازا للمرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها على الصعيد العالمي، وتأتي مشاركة الباحثة بدعم من جامعة “كاوست”، إذ تم تقديم ملخص لبحثها، ثم قبولها لحضور المؤتمر وعرض بحثها فيه. ويهتم البحث الفائز بالموائل والبيئيات الطبيعية للبحر الأحمر غرب المملكة، وكيفية تأثيرها على الكائنات القاعية التي تعتبر أساس السلسلة الغذائية في النظم البحرية، وتكمن أهمية البحث في تعزيز دور مروج الحشائش البحرية في تعزيز الكائنات القاعية، ليس فقط بالنظر إلى الخدمات الإيكولوجية التي تقدمها هذه المروج لبيئة البحر الأحمر، وقالت الباحثة زهراء الصفار: “إن النتائج سوف تكون مساعدة جداً لأي مبادرات في الإدارة البحرية والساحلية مع التطورات الجديدة على ساحل البحر الأحمر”، شاكرة فريق العمل المشرف على بحثها، مؤكدة أن الفوز يأتي بسبب تضافر جهود جماعية كونها طالبة، وتحتاج لنصائح ذوي الخبرة، وقالت: “إن الفضل يعود أولاً لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنلوجيا على الدعم الدائم لها لحضور المؤتمرات الدولية والالتقاء بالعلماء والباحثين في مجال علوم البحار”.