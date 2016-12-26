باحثون في الولايات المتحدة يبتكرون بطارية جديدة تعمل بالبصاق

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بطارية جديدة تعمل بالبصاق، ويمكن تشغيلها في الظروف الاستثنائية التي لا تعمل فيها البطاريات التقليدية.وتركزت جهود الباحث سوكهيون تشوي من جامعة بينجهامتون في مدينة نيويورك الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية على سبل توفير مصادر الطاقة المحدودة بغرض استخدامها في المناطق التي تعاني فقرا في الطاقة من أجل تشغيل أجهزة التشخيص الطبي وقياس المؤشرات الحيوية للجسم.

ويقول تشوي إن “توليد قدر محدود من الطاقة يعتبر ضروريا لاسيما في تطبيقات التشخيص والرعاية الصحية في الدول النامية، وبالطبع تتطلب هذه الأجهزة قدرا محدودا من الطاقة لا يزيد عن عدة عشرات من الميكرو وات لفترة لا تزيد عن عدة دقائق، ولكن البطاريات المتوافرة في الأسواق وتقنيات توليد الطاقة الأخرى باهظة الثمن أو تفوق الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن كونها تشكل تهديدا للبيئة”.

وتوصل تشاو بالتعاون مع فريق البحث إلى بطارية تعمل بالطاقة الحيوية يمكنها توليد الطاقة في غضون دقائق من إضافة البصاق إليها.

وتولد البطارية قدرا يعتمد عليه من الطاقة بمجرد إضافة نقطة بصاق إليها.

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن أعضاء في فريق الدراسة قولهم إن “البطارية المقترحة لها مزايا تنافسية مقارنة بالبطاريات الأخرى التقليدية نظرا لأن السائل الحيوي المستخدم في تنشيط البطارية متوافر بسهولة حتى في أكثر المناطق التي تعاني نقصا في موارد الطاقة، كما أن تقنية التجفيف عن طريق التجميد المستخدمة للحفاظ على مكونات البطارية تساعد في تخزينها لفترات طويلة في حالة سليمة”.

ويعمل تشاو مع فريق البحث حاليا على تحسين كثافة توليد الطاقة من البطارية الجديدة حتى يتسنى استخدامها في تشغيل عدد أكبر من التطبيقات.