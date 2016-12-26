باكستان.. 10 رجال ذبحوا زوجين بأمر من مجلس قبلي

العربية نت – كراتشي – أسوشيتدبرس

وقال المسؤول الأمني، قاسم حميد، الاثنين، إن عبد الهادي (24 عاما) وحسينة بيبي (19 عاما) قتلا على أيدي أقاربهما الأسبوع الماضي لزواجهما دون الحصول على إذن من كبار العائلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف حميد أن والد عبد الهادي و9 أقارب آخرين اعتقلوا بعد العثور على جثتي الزوجين في مقبرة، الأحد. وأشار إلى أن والد حسيبة توارى عن الأنظار.

وأكد أن الرجال اعترفوا بقتل الزوجين بالسكاكين بناء على أوامر من ” #الجيرغا“، أو المجلس القبلي، لخروجهم على تقاليد #البشتون.

وتقتل ما يقرب من 1000 امرأة باكستانية على يد أقارب كل سنة في ما يسمى بجرائم الشرف.